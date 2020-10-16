Москва, , 14:43 — REGNUM Матчи между московскими «Спартаком» и ЦСКА входят в список 25 наиболее культовых дерби мира. Соответствующий рейтинг составило французское издание «90 min».

«Следует сказать, что два российских клуба часто ведут борьбу за чемпионство», — отмечает издание.

Московское дерби расположилось на 14 месте. Первое место занял матч между аргентинскими «Бока Хуниорс» и «Риверт Плейт», второе — игра между «Фенербахче» и «Галатасараем» из Турции, третье — соперничество между шотландскими «Селтик» и «Рейнджерс». Помимо этого, в топ-25 дерби мира вошли матчи между сербскими «Црвеной Звездой» и «Партизаном», итальянскими «Интером» и «Миланом», английскими «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» и другие соперничества.

Согласно общепринятым правилам, дерби — матч между командами, находящимися в одном городе или регионе. При этом считается неверным употреблять слово «дерби» в отношении команд, борющихся за первое место в чемпионате, либо являющихся наиболее сильными командами страны, но находящимися в разных городах или регионах.