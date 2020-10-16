Тегеран, , 09:06 — REGNUM 15 октября иранский представитель на Открытом чемпионате Англии по снукеру 2020 года победил своего соперника из Великобритании и вышел в следующий раунд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мероприятие проходит с 12 октября в Marshall Arena (Бакингемшир, Англия). Иранец по происхождению Хосейн Вафаи, 39-й в мировом рейтинге по снукеру, победил Джо Перри, который занимает 16-е место в рейтинге. Четырехчасовая игра прошла со счётом 4−3.

Вафаи сейчас входит в число 32 лучших игроков. Ранее иранец уже проводил четыре встречи с Джо Перри, при этом каждый из них в итоге одержал по две победы. Прошедшая игра ознаменовала третью победу представителя из Ирана.

Сообщается, что в следующем раунде Вафаи проведёт игру с Джейми Кларком.