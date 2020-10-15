Череповец, Вологодская область, , 23:54 — REGNUM «Трактор» в гостевой встрече разгромил «Северсталь». Матч прошел на «Ледовом дворце» в Череповце и завершился победой гостей с сухим счетом — 4:0.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. В составе челябинской команды отличились Томаш Гика, Якоб Берглунд, Сергей Телегин и Артем Шварев. Нападающий Ник Бэйлен отдал две голевые передачи.

Таким образом, «Трактор» одержал пятую победу из шести последних матчей. «Челябинцы» занимают шестое место на Востоке с 20 очками. «Северсталь» расположилась на седьмой строчке Запада, на их сету 15 очков.