Москва, , 22:54 — REGNUM Московский «Локомотив» заинтересован в услугах защитника лиссабонского «Спортинга» Рафаэля Камашу, информирует портал A Bola.

По данным источника, игроком также интересуется загребское «Динамо», которые вышло с предложением об аренде. Трансферное окно в Хорватии закончится в понедельник.

В прошедшем сезоне Камашу провел 28 матчей в чемпионате Португалии и отличился 2 (1+1) результативными баллами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.