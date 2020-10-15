Москва, , 21:35 — REGNUM Московский «Спартак» на своем официальном портале сообщил, что клуб взял в аренду защитника лондонского «Челси» Виктора Мазепа с правом выкупа.

Согласно данным журналиста Ивана Карпова, пункт об обязательном выкупе прав на игрока напрямую касается клубных достижений. Для того, чтобы Мозес на полных правах пополнил состав «красно-белых» за 4,5 миллиона евро, «Спартак» должен выйти в Лигу чемпионов по итогом чемпионата России 2020/2021.

Игрок заработает 4 миллиона евро за сезон, 1,5 миллиона из которых будет выплачивать «Челси».

В минувшем сезоне Виктор Мозес на правах аренды выступал за «Интер», за который провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу.