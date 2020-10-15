Санкт-Петербург, , 20:45 — REGNUM Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков продолжит карьеру в петербургском «Зените».

Согласно информации на официальном портале «Ростова», «Зенит» согласовал арендное соглашение сроком на один год. Также у петербуржцев будет право выкупа защитника.

В «Ростове» Чистяков провел один год, приняв участие в 25 матчах, в которых он забил один мяч.

Также в рамках сделки между клубами состав «Ростова» пополнил защитник «Зенита» Денис Терентьев. Игрок уже выступал за северную команду в период с 2015 по 2017 год.