Уфа, , 20:20 — REGNUM Согласно информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», в расположение «Салавата Юлаева» вернуться двое нападающих.

По данным источника, капитан уфимской команды Григорий Панин, который на протяжении нескольких недель находился на карантине, сможет выйти на лед в матче регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар».

Также в состав «уфимцев» вернется финский форвард Маркус Гранлунд. В этом сезоне Гранлунд провел 8 матчей и набрал 12 (6+6) очков по системе «гол+пас». В общей сложности «Салават» сыграл 18 игр в чемпионате.