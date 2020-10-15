Екатеринбург, , 19:00 — REGNUM 36-летний экс-форвард сборной России Павел Погребняк, ранее решивший закончить карьеру, подписал контракт с «Уралом» из Екатеринбурга. Последние два сезона Погребняк выступал за «шмелей», которых покинул первого августа после истечения срока соглашения.

В прошлом сезоне Погребняк принял участие в 16-ти матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

За свою 20-летнюю карьеру Погребняк выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо», «Тосно» и «Урал».