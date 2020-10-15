Дортмунд, Германия, , 16:51 — REGNUM 17-летний вундеркинд дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна, выступающий за молодежную сборную США, попал в сферу трансферных интересов мадридского «Реала». Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Рейна сыграл в трех матчах, в которых набрал 1+4 очка по системе гол+пас.

Летом 2019 года Рейна перешел в «Боруссию» из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. Текущее соглашение американца со «шмелями» рассчитано до середины 2021 года.