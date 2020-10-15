Махачкала, , 12:30 — REGNUM UFC опубликовал на своем сайте обновленный рейтинг бойцов организации вне зависимости от весовых категорий. Чемпион промоушена в легком весе дагестанец Хабиб Нурмагомедов сохранил за собой второе место и уступает только американцу Джону Джонсу.

Еще один чемпион UFC из России, обладатель пояса в легчайшей категории Петр Ян остался на десятой строчке рейтинга. В первой десятке также Исраэль Адесанья (Нигерия, Новая Зеландия), Стипе Миочич (Хорватия, США), Камару Усман (Нигерия, США), Александр Волкановски (Австралия), Джастин Гэтжи, Дастин Порье и Макс Холлуэй (все трое — США).

Напомним, свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведет 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби против временного чемпиона организации в легком весе Джастина Гэтжи. В настоящее время на счету дагестанца 28 побед в 28 боях по правилам смешанных единоборств.