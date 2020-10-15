Лозанна, Швейцария, , 11:42 — REGNUM Запланированный на декабрь текущего года чемпионат мира (ЧМ) по рапиду и блицу из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесен на 2021 год. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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Уточняется, что во время пандемии SARS-CoV-2 проведение мероприятий, в которых должно принимать участие большое число участников из разных стран, невозможно, потому что по причине распространения коронавируса есть угроза здоровью шахматистов и наличествуют проблемы логистического характера.

Также указывается, что FIDE намерено предпринять все возможные усилия для проведения чемпионата мира весной следующего года.

Отметим, чемпионаты мира по рапиду и блицу под эгидой FIDE стали проходить с 1992 года, а с 1970-го он проходили неформально.