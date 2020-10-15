Москва, , 08:40 — REGNUM Свое мнение по поводу ничейного результата в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА между сборными России и Венгрии по футболу высказал 15 октября на пресс-конференции главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

«Мы настраивались на победу в домашнем матче, но сегодня не удалось реализовать голевые моменты», — сказал он, добавив, что в первые 15−20 минут сборная России входила в игру и потому не создавала острых моментов у ворот соперника, а в конце первого тайма, несмотря на хорошие проходы российских игроков к воротам венгров, не было последней передачи для завершающего удара.

«Второй тайм прошёл под нашу диктовку. Но, к сожалению, создав достаточно моментов, нам не удалось забить», — заявил Черчесов.

«На этом сборе у нас две ничьи и поражение. Мы находимся на первом месте и ждем следующего сбора», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что команда России разделила очки со сборной Венгрии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций, сыграв в Москве в ничью со счетом 0:0.