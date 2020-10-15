Ульяновск, , 07:05 — REGNUM Чемпионат России по боксу среди женщин пройдёт в Ульяновской области с учётом санитарно-эпидемиологических требований. Все спортсмены должно будут пройти тесты на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Национальный чемпионат состоится в Ульяновске с 24 октября по 1 ноября. Особое внимание при подготовке уделяется мерам безопасности в условиях пандемии коронавируса. Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин на пресс-конференции отметил, что все спортсмены будут прибывать в регион с готовыми результатами тестов на коронавирусную инфекцию, также в регионе оборудуют для боксёров помещения для тестирования.

Соревнования пройдут с участием зрителей, но чтобы обеспечить безопасную дистанцию, зал будет наполнен не более чем на 40%, при этом все должны будут сидеть в масках и перчатках.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат России по боксу среди женщин станет отборочным этапом на летнюю Олимпиаду в Токио. За «путёвку» на главные старты четырёхлетия будут бороться боксёры из 50 регионов. Ульяновскую область представят десять спортсменок.

Напомним, на 14 октября в Ульяновской области подтверждено 17 739 случаев заражения коронавирусом, больше всего носителей — в Ульяновске и Димитровграде.

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