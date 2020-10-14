Калининград, , 23:27 — REGNUM Калининградская «Балтика» согласовала аренду полузащитника «Болоньи» Хуана Мануэля Валенсии, информируют официальные порталы клубов. Контракт с игроком подписан до конца текущего сезона.

22-летний колумбийский футболист выступал за «Болонью» последние три с половиной года. В минувшем сезоне был отдан в аренду «Реджане», выступающую в Серии С. Вместе с хавбеком команде удалось выйти во второй дивизион Италии.

Валенсия провел 15 матчей в составе «Реджаны» и не смог отличиться результативными действиями.