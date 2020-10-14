Ростов-на-Дону, , 23:00 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» разгромил соперниц из Майкопа — команду АГУ-«Адыиф». Матч российского чемпионата состоялся в ростовском дворце спорта и завершился со счётом 37:19 в пользу хозяек площадки.

Наибольшим числом забитых мячей отметилась Полина Кузнецова, отправившая восемь голов. Ярослава Фролова записала на свой счёт шесть точных бросков, Валерия Собкало — пять.

Впереди у ростовчанок матч пятого тура Лиги чемпионов. 17 октября «Ростов-Дон» примет французский «Мец».

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