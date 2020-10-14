Ньюкасл, Великобритания, , 22:44 — REGNUM Полузащитник Аллан Сен-Максимен подписал новое соглашение с «Ньюкасл Юнайтед».

Согласно информации официального сайта клуба, договор с 23-летним игроком подписан на шесть сезонов до лета 2026 года.

Напомним, что француз переехал в Британию прошлым летом, когда «Ньюкасл» переманил его за 18 миллионов евро у «Ниццы».

В прошлом сезоне Сен-Максимен провел за «сорок» 26 матчей в чемпионате Англии и набрал 7 (3+4) очков по системе «гол+пас». В нынешнем розыгрыше он уже оформил на свой счет голевую передачу и гол в трех матчах.