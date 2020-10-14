Лондон, , 22:24 — REGNUM Бывший защитник «Ливерпуля» Натаниэль Клайн переедет в Лондон.

29-летний футболист на правах свободного агента поставил подпись под крактосрочным соглашением с «Кристал Пэлас», информирует официальный сайт команды. Игрок уже выступал за лондонский клуб в период с 2008 по 2012 год.

Напомним, что Клайн не выходил на поле в официальных матчах в течение года. Летом 2019 года он получил тяжелую травму колена.

Минувшим летом англичанин покинул «Ливерпуль», клуб не стал подписывать новое соглашение.