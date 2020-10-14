Рига, , 21:56 — REGNUM Рижское «Динамо» во втором матче к ряду набрало результативные очки. «Рижанам» пришлось также снова играть в дополнительное время.

«Локомотив» столкнулся с «динамовцами» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой «железнодорожников» по результатам серии буллитов. Общий счет матча — 3:2.

В составе хозяев по шайбу отличились Павел Чернов, открывший счет матча на седьмой минуте второго периода, и Евгений Грачев, который перевел матч в дополнительное время, установив равенство на табло за семь минут до конца третьего периода. В актив гостей две шайбы вписали 22-летний Артур Каюмов и Андре Петерссон.

В серии буллитов сильнее оказались игроки «Локомотива», свои попытки реализовали Егор Коршков и Владимир Ткачев.

«Локомотив» поднялся на третье место Запада, в их активе 21 очко. Рижское «Динамо» продолжает занимать последнее место конференции с 7 очками на счету.