Казань, , 21:40 — REGNUM Казанский «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась сухой победой хозяев — 4:0.

В составе «Ак Барса» голами отличились нападающие Александр Бурмистров, Иван Емец и защитник Андрей Педан, забросивший дважды.

Голкипер казанской команды Амир Мифтахов сделал первый шатаут в КХЛ, выполнив 23 сейва.

«Ак Барс» занимает третье место на Востоке с 25 очками в активе. «Амур», набрав 10 очков, расположился на 11-й строчке.