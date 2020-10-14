Монреаль, Канада, , 20:26 — REGNUM Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Джейком Алленом.

Согласно данным портала, стороны договорились о двухлетнем соглашении, которое начнет действовать с сезона 2021/2022. Заработная плата хоккеиста составит 2,875 миллиона долларов. Его текущий договор с зарплатой 4,35 миллиона рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, что «Канадиенс» получили права на Аллена в результате обмена с «Блюз» в сентябре.

В прошедшем сезоне 30-летний игрок провел 24 матча в регулярном чемпионате, его коэффициент надежности составил 2,15, учитывая, что голкипер отражал 92,7% бросков.