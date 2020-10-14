Магнитогорск, Челябинская область, , 20:14 — REGNUM «Авангард» уступил «Металлургу» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом — 3:0.

Подопечные Боба Хартли впервые в сезоне ушли со льда без заброшенной шайбы в ворота соперника. В текущем сезоне «Авангард» забросил 49 шайб, что является третьим показателем среди команд Востока.

Счет встречи был открыт в середине второго периода. Тэйлор Бек исполнил точную передачу на Анджея Нестрашила. В третьей 20-минутке инициативу захватил «Авангард», но, сняв на последнюю минуту голкипера, получил еще две шайбы в свои ворота. Отличились нападающие Харри Песонен и Андрей Чибисов.

Тем не менее «Авангард» сохранил первое место на Востоке, на их счету 25 очков в 17 матчах. «Металлург» поднялся на четвертую строчку, набрав 24 очка.