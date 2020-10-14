Хельсинки, , 18:12 — REGNUM 14 октября в Хельсинках (Финляндия) на «Олимпийском стадионе» в рамках четвертого тура группы B4 Лиги Наций УЕФА 2020 встретятся национальные сборные Финляндии и Ирландии. На матче будет бригада арбитров Лионела Чуди.

Стартовые составы:

Финляндия: Градецки, Араюури, Гранлунд, Тойвио, Уронен, Тейлор, Камара, Сойри, Йенсен, Спарв, Пукки.

Ирландия: Рандолф, Доэрти, Стивенс, Даффи, О’Ши, Хурихан, Хендрик, Моламби, Коннолли, Магир, Хорган.

Для лидера «Норвича» Теэму Пукки этот матч станет 80-м в составе национальной сборной.