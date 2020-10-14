Махачкала, , 17:34 — REGNUM Уроки физкультуры с элементами бокса будут проводиться в ряде школ Дагестана после осенних каникул 2020 года. Для этого в учебные заведения будут приглашены профессиональные тренеры с педагогическим образованием, сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства республики Артем Здунов.

Боксерские перчатки

По словам премьера, инициатива запуска проекта «Бокс в школу» принадлежит федерации бокса Дагестана. Программа урока будет состоять из боксерской разминки и бесконтактного обучения технике боксерского поединка. Для апробации проекта уже определены образовательные учреждения.

Отметим, что бокс в Дагестане традиционно является одним из популярных видов спорта. Четверо уроженцев республики — Гайдарбек Гайдарбеков, Нурмагомед Шанавазов, Камиль Джамалутдинов и Султан Ибрагимов — в разные годы становились призерами Олимпийских игр по боксу.