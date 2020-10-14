Минск, 14 октября 2020, 17:04 — REGNUM 14 октября в рамках первого тура группы B RMR-турнира по CS: GO IEM New York 2020 CIS белорусский коллектив Nemiga со счетом 2:0 обыграл HellRaisers на картах Vertigo (16:8) и Overpass (16:4).
MVP встречи был признан 22-летний белорусский киберспортсмен Александр «mds» Рубец, набравший статистику 45−22. ADR игрока составил 100,2.
По итогам матча Nemiga заняла первую строчку в группе B, набрав 3 очка. HellRaisers без очков опустились на последнее место.
За победу на турнире команда получит 20 тысяч долларов и 2500 RMR очков (командам необходимо набирать RMR очки для попадания на мейджор ESL One Rio 2020).