Сеул, , 10:58 — REGNUM С ноября 2020 года в Южной Корее намерены увеличить заполняемость трибун спортобъектов до 50%. Об этом 14 октября сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

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По их словам, окончательно решение будет принято после консультаций с карантинными органами и в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Известно, что в мае текущего на спортивные мероприятия запускали только 10% болельщиков от общей заполняемости трибун, в августе данный показатель был увеличен до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 84 случая коронависа. Общее число случаев заражения увеличилось до 24 889.

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