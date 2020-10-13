Торонто, Канада, , 23:48 — REGNUM Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» может подписать контракт с центральным нападающим Джо Торнтоном. 41-летний игрок еще не подписан ни одним клубом из лиги и находится в статусе свободного агента с момента открытия рынка, информирует портал The Athletic.

В минувшем сезоне канадец провел 70 матчей за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате и набрал 31 (7+24) очко при полезности «-19».

Он выступал за «Шаркс» с 2005 года. За 23 года в НХЛ Торнтон провел 1636 матчей и набрал 1509 (420+1089) очков.