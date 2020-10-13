Манчестер, Великобритания, , 23:38 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» подбирает варианты усиления центра защиты.

Согласно информации портала ESPN, «манкунианцы» занесли защитника «Вильярреала» Пау Торреса в список интересов. Игрок может присоединиться к команде Сульшера этой зимой.

Также к 23-летнему защитнику национальной сборной Испании проявляют внимание «Манчестер Сити» и «Барселона».

В минувшем сезоне Пау Торрес набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в 34 матчах чемпионата Испании.