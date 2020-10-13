Неаполь, Италия, , 23:10 — REGNUM Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик поделился подробностями о его ситуации с клубом в прошедшее трансферное окно.

«Моя судьба была в подвешенном состоянии до последних часов трансферного окна. По крайней мере, сейчас я знаю, где играю. Я форвард сборной Польши, и это все, на чем я сосредоточен.

Но это правда, последние дни были для меня очень напряженными. Обо мне много говорили, причем не всегда правду, поэтому я хотел бы кое-что прояснить.

«Наполи» хотел продлить контракт со мной еще на 5 лет. Клуб дал мне выбор: подписать контракт или уйти. Я решил, что хочу попробовать что-то новое в другом клубе», — приводит слова польского игрока портал Sportowe Fakty.

Ранее сообщалось, что форвард продолжит карьеру в составе «Ромы», но «неаполитанцам» не удалось договориться с «римлянами» из-за чего трансфер сорвался.

В минувшем сезоне Милик забил 11 мячей в 26 матчах за «Наполи» в чемпионате Италии.