Казань, , 22:01 — REGNUM Челябинский «Трактор» взял верх над казанским «Ак Барсом» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой гостей по серии буллитов — 3:2.

В составе гостей в основное время матча отличились Алексей Бывальцев и Понтус Обург. У хозяев льда по шайбе на свой счет записали Альберт Яруллин и Камиль Фазылзянов.

Решающий буллит реализовал форвард «Трактора» Ник Бэйлен.

Челябинская команда занимает шестое место Восточной конференции, набрав 18 очков в 15 матчах чемпионата. «Ак Барс» находится тремя строками выше и набрал 23 очка.