Манчестер, Великобритания, , 21:20 — REGNUM Защитник испанской «Севильи» Жюль Кунде близок к переезду на Туманный Альбион.

Согласно информации портала ESPN, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении игрока и уже пометил его как одну из основных трансферных целей.

По данным источника, трансфер будет возможен, если «манкунианцам» удастся продать двух центральных защитников и, таким образом, обеспечить место в составе Кунде.

Трансфер защитника оценивается в 65−70 миллионов евро. Ранее к игроку проявляй интерес «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал».