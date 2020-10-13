Сан-Хосе, США, , 20:59 — REGNUM Нападающий Патрик Марло проведет следующий сезон в составе «Сан-Хосе Шаркс».

Согласно информации официального сайта команды, 41-летний форвард заключил контракт сроком на год. Его зарплата в составе «Шаркс» составит 700 тысяч долларов.

Минувший сезон Марло начинал в «Шаркс», после чего был обменян в «Питтсбург Пингвинз». В регулярном чемпионате 2019/2020 он провел 66 матчей и набрал 22 (11+11) очка.

В общей сложности в НХЛ Марло провел 1723 игры, в которых набрал 1188 (562+626) очков. В следующем сезоне он может побить рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в лиге. На счету великого канадца 1767 матчей, Марло осталось провести 44 игры.