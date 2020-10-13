Лиссабон, , 17:33 — REGNUM Положительный результат дал тест на COVID-19 знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщили 13 октября в пресс-службе Федерации футбола Португалии.

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При этом Роналду, являющийся нападающим ФК «Ювентус» (Турин, Италия), хорошо себя чувствует. Он самоизолировался на время болезни.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад положительный тест на коронавирусную инфекцию получил выступающий за ФК «Эллас Верона» (Италия) защитник Корай Гюнтер.

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