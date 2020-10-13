Сочи, Краснодарский край, , 15:34 — REGNUM Главный наставник хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи» Александр Андриевский ушел с занимаемого им поста. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба сочинской команды.

«Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Александр Андриевский покидает клуб», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вместо Андриевского обязанности главного наставника команды в ближайших играх будет исполнять Егор Башкатов.

Отметим, 52-летний Александр Андриевский стал главным тренером «Сочи» в октябре минувшего года и под его руководством в минувшем сезоне команда провела 40 матчей в регулярном сезоне КХЛ, завершив сезон на 9-м месте Западной конференции.

Напомним, после 13 матчей в текущем регулярном чемпионате команда занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ с девятью баллами и отстает от зоны плей-офф Кубка Гагарина на шесть очков.