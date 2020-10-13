Махачкала, , 10:19 — REGNUM Бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль Дос Аньос, который 24 октября должен был провести поединок с бойцом из Дагестана Исламом Махачевым, сдал текст на коронавирус, и он оказался положительным. В этой связи предстоящий бой отменен, сообщил Махачев на своей странице в Instagram.

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Поединок Дос Аньос — Махачев должен был состояться 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках UFC 254. Главным событием этого турнира, напомним, станет бой между действующим чемпионом организации в этом весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи.

Ислам Махачев выступает в UFC с мая 2015 года. За это время он провел девять боев, одержав восемь побед при одном поражении в октябре 2015 года. Последний свой поединок он провел больше года назад — 7 сентября 2019 года.