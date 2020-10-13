Кемерово, , 04:20 — REGNUM В Кемеровской области запланирована эстафета открытий горнолыжных курортов. Мероприятия в честь открытия горнолыжного сезона 2020−2021 годов пройдут не только в Шерегеше, но и в Горной Саланге, Танае и Югусе. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве туризма и молодежной политики региона.

«Мы разрабатываем программу фестиваля так, чтобы всем было комфортно и интересно. Чтобы гости и жители Кузбасса не только получали наслаждение от катания по уникальному снегу Шерегеша, но и заряжались атмосферой курорта и Горной Шории, потрясающей природой Кузбасса», — прокомментировал министр туризма и молодежной политики области Антон Пятовский.

Начнет эстафету 14 ноября курорт «Шерегеш» — с фестиваля «Шерегешфест». Таёжный курорт «Горная Саланга» встретит любителей активного зимнего отдыха 21 ноября. 28 ноября их ждут на трассах экокомплекса «Танай». Завершит эстафету открытий горнолыжный комплекс «Югус» 29 ноября.