Манчестер, Великобритания, , 23:52 — REGNUM Кевин Де Брюйне не сыграет со сборной Исландией из-за здоровья.

Согласно информации на официальной страничке сборной Бельгии в «твиттере», полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне скоро вернется в Британию, бельгиец покинул расположение национальной команды по состоянию своего здоровья.

Таким образом, Де Брюйне не сможет принять участие в матче с национальной сборной Исландии в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Матч Исландия — Бельгия состоится в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» 14 октября в 21:45 по московскому времени.

Сборная Бельгии имеет в своем активе 6 очков по результатам трех матчей и занимает второе место в группе 2 лиги А. Исландия с нулем в графе набранных очков расположилась на четвертом месте.