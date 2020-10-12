Санкт-Петербург, , 23:36 — REGNUM Новоиспеченный полузащитник «Зенита» Вендел прибудет в Санкт-Петербург в эту среду и сразу проведет тренировку с новым коллективом.

Согласно информации «Спорт-Экспресс», хавбек не смог попасть в Россию из-за правил въезда в страну. По туристической визе сейчас невозможно пересечь границу, футболисту потребуется оформить деловую.

Напомним, что о трансфере португальского полузащитника из «Спортинга» петербургский клуб объявил на своем сайте 6 октября.

17 октября «Зенит» будет противостоять «Сочи» в рамках 11-го тура чемпионата России. Сообщается, что Вендел имеет большие шансы быть заявленым на эту встречу. Португалец, вероятно, заменит полузащитника Вильмара Барриоса, который на данный момент находится в расположении сборной Колумбии и вернется к команде лишь накануне матча в пятницу.