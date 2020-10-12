Лондон, , 22:58 — REGNUM Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, ныне нанимающий должность главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, критически отнесся к проведению Лиги Наций в качестве отдельного международного турнира и предложил чаще проводить всем привычные чемпионат мира и Европы.

«Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Спросите людей на улицах, что такое Лига Наций. Немногие сумеют объяснить.

Нужно проводить как можно меньше турниров. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года, вероятно, более подходящий вариант для современного мира», — приводит слова француза портал Evening Standard.

Ранее Венгер выступал за идею упразднения офсайдов, а также правила выездного гола в плей-офф еврокубков.