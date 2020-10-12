Сент-Пол, США, , 22:48 — REGNUM Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» на своем официальном сайте о подписании нового контракта с голкипером Каапо Кяхкененом.

Согласно данным портала, соглашение с 24-летним финским вратарем рассчитано на два сезона. В первый год его контракт будет нести двусторонний характер с зарплатой 700 тысяч долларов, во второй — односторонний с зарплатой 750 тысяч. В потолке зарплат «Миннесоты» его контракт будет учитываться в размере 725 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне Кяхконен выступал за систему «Уайлд». В его активе 34 матча в чемпионате АХЛ, в которых он в среднем пропускал 2,07 шайбы и отражал 92,7% бросков.