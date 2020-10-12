Нижний Новгород, , 22:36 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду обыграло «Сибирь» и одержало третью победу в последних пяти играх. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилось победой хозяев с минимальным преимуществом — 3:2.

Счет матча был открыт на девятой минуте — нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров отличился при численном меньшинстве своей команды. Под занавес периода равенство на табло вернул защитник «Сибири» Николай Тимашов. Это его второй гол в текущем сезоне, в прошлом розыгрыше КХЛ за 54 матча игрок не отличился не единой шайбой.

В середине второго периода «Сибирь» перехватила инициативу в счете, гостей вывел вперед финский форвард Микаэль Руохомма с помощью передачи Егора Миловзорова. Набравшееся смелости «Торпедо» проводит серию опасных атак и добивается лидерства в счете. На 36-й минуте Жафяров забрасывает свою вторую шайбу в этом матче, а минуту спустя 22-летний форвард Кирилл Ураков установил итоговую разницу на табло.

Таким образом, «Торпедо» обогнало «Сибирь» на одно очко и заняло седьмую строчку на Востоке, в их активе 14 баллов в 15 матчах. Это поражение стало четвертым для «Сибири» кряду.