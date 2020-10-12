Москва, , 21:44 — REGNUM Московское «Динамо», согласно информации портала «Спорт-Экспресс», в ближайшее время может заключить контракт с полузащитником Романом Нойштедтером.

По данным источника, игрок прилетит в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта с «милиционерами» сроком на один сезон.

Напомним, что Нойштедтер выступал за «динамовцев» в минувшем сезоне, но руководство клуба по окончании футбольного года не стало предлагать новый контракт игроку. На его счету одна передача в 20 матчах чемпионата России.