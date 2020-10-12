Монреаль, Канада, 12 октября 2020, 21:39 — REGNUM Нападающий Тайлер Тоффоли заключил договор с «Монреаль Канадиенс».
Согласно информации на официальном портале «канадцев», игрок поставил подпись под четырехлетним соглашением со средней годовой зарплатой в размере 4,25 миллиона долларов.
В минувшем сезоне 28-летний форвард провел в составах «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера», в общей сложности набрав 43 (24+19) очка в 68 играх регулярного первенства НХЛ.
За всю карьеру в НХЛ на счету Тоффоли 525 матчей в лиге и 300 (145+155) очков.
Предыдущий договор американца был рассчитан на три года, а годовой оклад составлял 4,6 миллиона долларов.