Монреаль, Канада, , 21:39 — REGNUM Нападающий Тайлер Тоффоли заключил договор с «Монреаль Канадиенс».

Согласно информации на официальном портале «канадцев», игрок поставил подпись под четырехлетним соглашением со средней годовой зарплатой в размере 4,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 28-летний форвард провел в составах «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера», в общей сложности набрав 43 (24+19) очка в 68 играх регулярного первенства НХЛ.

За всю карьеру в НХЛ на счету Тоффоли 525 матчей в лиге и 300 (145+155) очков.

Предыдущий договор американца был рассчитан на три года, а годовой оклад составлял 4,6 миллиона долларов.