Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков поспособствовал разгрому «Амурских Тигров» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Команда из Петербурга покинула лед, забросив 10 шайб в ворота соперника и пропустив лишь однажды.

15-летний форвард Мичков отличился двумя заброшенными шайбами. На данный момент на его счету 14 голов в 16 матчах чемпионата — он лучший снайпер текущего сезона. В общей сложности на его счету 19 (14+5) очков в 16 играх.

Напомним, что петербургский СКА согласовал переход 15-летнего вундеркинда из ярославского «Локомотива» весной этого года.