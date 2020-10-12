Чикаго, США, , 20:23 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» на своем официальном портале объявил о подписании контракта с нападающим Маттиасом Янмарком.

Согласно информации источника, соглашение с 27-летним форвардом заключено сроком на один игровой сезон. Игрок заработает за это время 2,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Янмарк, выступая за «Даллас», набрал 21 (6+15) очко в 62 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф швед добавил в свой актив 8 (1+7) баллов в 26 матчах.