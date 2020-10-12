Ливерпуль, Великобритания, , 19:08 — REGNUM Болельщики «Ливерпуля» призвали руководство «мерсисайдцев» подписать 24-летнего российского вратаря Антона Митрюшкина на фоне травмы Алиссона Беккера и неуверенной игры Адриана на воротах.

Ранее Митрюшкин пребывал на просмотре в «Монако», за который сыграл в товарищеском матче с «Серкль Брюгге» (2:0), выйдя на замену на 34-й минуте.

В прошлом сезоне Митрюшкин, выступая за «Сьон», принял участие в восьми матчах швейцарской Суперлиги, в которых пропустил 18 мячей.