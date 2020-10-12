Белград, , 09:15 — REGNUM Сборная Венгрии по футболу переиграла национальную команду Сербии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Игра прошла 11 октября на поле стадиона «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече гола стал венгерский нападающий Норберт Кёньвеш, который отличился на 20-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча сборная Венгрии набрала шесть очков и находится на втором месте турнирной таблицы в своей группе в Лиге наций, отставая от сборной России на один балл.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября сборная России по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций, проходившем в Москве, сыграла вничью с национальной командой Турции со счетом 1:1.

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