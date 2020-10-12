Ростов-на-Дону, , 09:10 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над соперницами из Германии в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Игра с клубом «Битигхайм» состоялся в Людвигсбурге. С разницей в один мяч победа досталась российской команде — 31:32. Восемь мячей в ворота соперниц отправила Анна Сень, по пять точных бросков записали на свой счёт Юлия Манагарова и Ксения Макеева.

У команды Пера Юханссона в активепять очков. «Ростов-Дон» занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что ранее гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с соперницами из Словении в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21. Поединок с «Кримом Меркатором» завершился со счётом 23:23.

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