Уфа, , 09:08 — REGNUM Контракт о проведении в Уфе первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров в 2021 году подписали в Башкирии. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, документ был подписан на конференции «Спорт против COVID-19: взгляд из сердца Евразии» в Уфе. Свои подписи на контракте поставили глава Федерации спортивной борьбы Башкирии Борис Беляев и глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

По словам главы республики Радия Хабирова, очень важно поддерживать большой спорт, чтобы дети видели прославленных атлетов и брали с них пример. Ведь когда человек здоров, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, таким образом он противодействует многим болезням, в том числе коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на этой конференции предложили провести в Уфе один из этапов чемпионата мира по плаванию.

Читайте ранее в этом сюжете: Локоть прокомментировал арест чиновника мэрии Новосибирска