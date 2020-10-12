Москва, , 09:02 — REGNUM Ничейный результат в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными России и Турции по футболу является закономерным. Такое мнение 12 октября высказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

«Думаю, игра зрителям понравилась, мы настраивались на победу, но надо быть объективным: ничья — закономерный результат», — сказал он.

Также Черчесов уточнил, что так как обе сборные играли на победу, они в итоге поделили в матче очки.

Кроме того, главный тренер сборной России отметил, что в сравнении с матчем национальной российской команды со сборной Сербии, где не было зрителей, матч с Турцией прошел совершенно в другой атмосфере, благодаря болельщикам на стадионе.

«Даже те семь тысяч, которые были, было слышно, спасибо им за поддержку», — указал Черчесов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полузащитник сборной России по футболу и московского клуба «Локомотив» Антон Миранчук был признан лучшим игроком российской национальной команды в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с командой Турции.