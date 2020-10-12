Уфа, , 08:51 — REGNUM Один из этапов чемпионата мира по плаванию предложили провести в Уфе. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждали на конференции «Спорт против COVID-19: взгляд из сердца Евразии» в Уфе.

По словам первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Георгия Брюсова, по итогам прошлого года Башкирия была признана самым спортивным регионом России, что является залогом увеличения продолжительности жизни и крепкого здоровья.

Глава Ассоциации водных видов спорта РФ Алексей Власенко предложил провести в столице республики один из этапов чемпионата мира по плаванию. Он отметил, что Всероссийская федерация плавания подготовит соответствующее ходатайство.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, Башкирия готова принять соревнования любого уровня: до 2024 года в районных центрах республики планируется возвести 16 современных спортивных комплексов с бассейнами.

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